Lovren priznao, udario namerno, iz osvete!

Finale Lige šampiona iz 2018. godine ostaće upamćeno i po zahvatu Serhija Ramosa gde je Mohamed Salah ispao glavna žrtva. Defanzivac Real Madrida je povredio rame Egipćaninu koji je morao da napusti finalni susret pre vremena.



Ramos je potom postao glavna meta engleskih medija, napominje se da je u potezu Španca postojala namera da povredi rivala i glavnog igrača Liverpula u nastavku meča.



Ipak "redsi" su dobili svoju 'osvetu'. Kasnije te godine Španija je igrala sa Hrvatskom u Ligi Nacija. Hrvati su dobili susret 3:2 a Dejan Lovren nije bio nimalo nežan prema kolegi Ramosu.



Sadašnji štoper Zenita i veliki prijatelj Mo Salah priznao je kako je u meču namerno laktom udario Ramosa.



"Namerno sam udario Ramosa posle onoga što je uradio Salahu? Da, to je moguće. Luka Modrić je pokušao da smiri tenzije između Ramosa i mene, igrali smo zajedno protiv Španije u dresu naše reprezentacije kada sam ga namerno udario laktovi. Smatram da smo kvit sada. Poštujem Ramosa kao igrača i ono što on radi za tim. Osvojio je dosta titula, ali ima ponašanje koje ja ne odobravam, a to je želja da povredi druge igrače", izjavio je Lovren za egipatski Sada El Balad.













Lovren i Salah su bili veoma bliski prijatelji na "Enfildu", često su imali prozivke preko društvenih mreža i bili komedijski duo "redsa". Ostaje da se vidi ko će sada 'štititi' Egipćanina po Lovrenovom odlasku u Rusiju.