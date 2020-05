Lova do krova, ali biće ograničenja - koliko će najbogatiji tim PL potrošiti ovog leta?

Njukasl bi uskoro trebalo da dobije novog vlasnika, sva je prilika da će konzorcijum iz Saudijske Arabije na čijem je čelu tamošnji princ (čitaj, država) preuzeti "svrake".



Mediji su požurili sa utrkivanjem oko toga ko će sve stići na sever Engleske od velikih imena, pa se tako stiglo i do igrača poput Paula Dibale i Filipa Kutinja.



Ipak, koliko je to zaista realno.



"Sportsbible" prenosi da će u slučaju preuzimanja kluba, Arapi u prvom prelaznom roku potrošiti između 150 i 200 miliona evra.



To je manje od onoga o čemu se pričalo, ali dovoljno za tri ili četiri velika imena.



Sada se spominju i Geret Bejl, Edinson Kavani i Kalidu Kulibali, međutim teško da će novi vlasnici potrošiti veliko bogatstvo već u prvoj sezoni.









Uostalom, u tome ih sprečava i Finansijski fer-plej.