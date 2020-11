Lotito ne zna za granicu, Lacio jači od korone, čeka se odgovor Juventusa!

Izgleda da ćemo po svemu sudeći gledati najjači Lacio protiv "bjankonera".



Najnovije vesti su da će kapiten Imobile i Strakoša istrčati sutra na teren, podsetimo dvojac je imao pozitivne nalaze na COVID-19, ali jučerašnja testiranja su pokazala je dvojac 'čist'.



Danas se očekuje još jedno testiranje, videćemo kao će na celu situaciju reagovati predsednika Juventusa Anjeli koji je najglasniji oko poštovanja protokola, to jest dvonedeljne izolacije što igrači Lacija neće ispuniti ukoliko sutra istrče na teren.



Lotito je prevazišao čak i sebe najnovijom izjavom.



"Rekao sam vam, to je kao magični trik, šta je uopšte pozitivan nalaz? Pozitivno znači zarazno, zar ne? Postoje bakterije u vagini svim žena na svetu, ali to ne znači da su patogene. Samo u nekim slučajevima postanu patogene i opasne. Naš direktor Igli Tare je pozitivan, ali niko nam ne može objasniti da li je infektivan. Postoje različite interpretacije u rezultatima. Naše medicinsko osoblje je pregledalo Imobilea, imao je bolji kapacitet pluća nego pre. Imamo bris, on je negativan kao i njegova porodica, zašto onda ne može da igra protiv Juventusa u nedelju?", izjavio je predsednik Lacija.



Pravila UEFA kuće i Serije A se razlikuju, Imobile i Strakoša su zbog toga propustili dva meča Lige šampiona, ali bi mogli već sutra da budu na terenu sa početkom od 12:30 časova.



Lotito nastavlja svoj 'rat' protiv protokola na svoj način, čeka se odgovor čelnika Serije A, ali i Juventusa.