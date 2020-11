Loše vesti za "orlove", Mađarska bez najboljeg na Turke!

Male su šanse Srbije da opstane u Ligi nacija B, a one su postale još manje nakon vesti iz Mađarske.



Ponajbolji igrač Mađara Dominik Soboslaj neće igrati protiv Turske u poslednjem kolu Lige nacija nakon što su se savez i njegov kluba Salcburg dogovorili da se vezista vrati u Austriju.



Tako će Turska imati još veće šanse da izbegne poraz u Budimpešti čime bi "orlovi" i matematički ispali u Ligu nacija C.



Uz to, Srbija će morati i da pobedi Rusiju u Beogradu što neće biti nimalo lak zadatak budući da se Rusi i Mađari bore za prvo mesto u grupi.



Tako je to kada sami sebe dovedete u situaciju da ne zavisi sve od vas...