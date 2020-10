Loše vesti za Dortmund, koronavirus pred derbi Rura!

Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.



Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.



Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m