Loša lošu stiže - Barsa osakaćena kao Liverpul!

Kao što znate, Đerar Pike i Serhi Roberto su doživeli povrede na meču protiv Atletiko Madrida, ali to nije sve, jer je na Kamp Nou sada prava bolnica.



Stigle su zvanične potvrde, nakon detaljnih pregleda, Serhi Roberto je doživeo pucanje mišića zadnje lože i Barsa je u saopštenju potvrdila da će pauzirati oko dva meseca, dakle do kraja januara.



Što se Pikea tiče, njega čeka još duža pauza, ali će štoper morati da poseti i specijalistu Ramona Kugata kako bi doneo odluku da li treba na operaciju ili ne. Ukoliko operacija nije neophodna, Pike bi u najboljem slučaju pauzirao oko tri meseca, a u najgorem i do pet.



Ni tu nije kraj, Osman Dembele je doživeo lakšu povredu ramena posle pada u duelu sa Karaskom i preskočiće verovatno gostovanje Dinamu u Kijevu, baš kao i Serhio Buskets, koji je tokom pauze doživeo lakšu povredu i vratiće se tek narednog vikenda.



Ansu Fati pauzira do marta, Samjuel Umtiti je van forme i ko zna kada će na teren, a jedina dobra vest je da će se Ronald Arauho oporaviti do narednog vikenda.



To znači da će Barsa u Kijevu imati samo jednog zdravog štopera - Klemena Lenglea, kome će opet morati da pravi društvo Frenki de Jong, dok će pored Pjanića konačno šansu morati da dobiju Riki Puđ ili Karles Alenja, jer nema ko drugi.





Ako pogledamo bilans povređenih, u Evropi je gora situacija samo još u Liverpulu, gde su do kraja sezone u autu Van Dajk i Džo Gomez, TAA se vraća u januaru, Salah ima koronu, a van stroja i dalje su i Tijago Alkantara i Džordan Henderson...