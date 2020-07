Juče smo imali duel u Švajcarskoj Super ligi između Tuna i Ksamaksa. Duel je bio izuzetno važan za sam opstanak u ligi, Tun je slavio sa ubedljivih 3:0, ali je trijumf domaćih bačen u senku - i to zbog glavnog sudije.



U nadoknadi vremena Ksamaks posle kontranapada prima i treći gol na utakmici, a glavni sudija meča Urs Šnajder je ispratio kontru bolje od svih gostujućih defanzivaca.



Šnajder je bio ekspresan, čak i u 94. minutu pokazao spremnost veću od igrača na samom terenu.



The referee was faster than their defence pic.twitter.com/yOSryZkXzq