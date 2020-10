"Lordova" priča - Kocka, alkohol, život na ivici i na kraju?

Bilo je četiri ujutru, leto 2011. i Niklas Bendtner se dosađivao, karijera je već počela da mu izmiče.



Otišao je u svoj omiljeni kazino.



"Bio sam toliko pijan da nisam mogao da sedim na stolici. Ali, rulet, to nije teško samo crno ili crveno. Nakon sat i po izgubio sam pola miliona evra, novac koji nisam imao. Znao sam da sam bankrotirao, ako me ne posluži sreća. Umio sam se i uzeo još 50 000 u čipovima..."



To je samo jedna od priča u autobiografiji Niklasa Bendtnera, omiljenog među navijačima, ali čoveka koji je prokockao veliku karijeru.



Priča o ludim trenucima kroz koje je prošao, o životu mladog bogataša koji je bio zaveden novcem.



"Sedam godina posle toga, sedeo sam u toaletu i plakao kada sam izbrisan sa spiska za Mundijal. Shvatio sam šta sam u životu propustio. Da mogu da se vratim kroz vreme, udario bih čekićem po glavi to nadobudnog klinca", kaže Danac.















Šta se desilo one noći u kazinu.



"Pa tada ugledate dno, i onda vam je svejedno. Sreća me pogledala, vratio sam novac, na kraju sam bio loš 30 000, ali ta noć me otreznila. Postalo je previše riskantno čak i za mene. Jer, vidite, mene briga za novac, da ga pokazujem, meni je bitno da se zabavljam i da budem okružen ljudima koje volim".



Zbog čega kocka?



"Zbog adrenalina. Bio sam povređen i onda ti nedostaje onaj adrenalin na utakmici, onaj život na ivici. I kada toga nema, padnete na kocku, što je veći ulog, veći je adrenalin", objašnjava slavni fudbaler.



On je u 19. godini već postao idol "Gunera" dao je gol nakon dve sekunde pošto ga je Venger ubacio u igru i to protiv najvećeg rivala, Totenhema.



"Lord" nije mogao da zamisli bolji početak seniorske karijere, on je u Arsenal stigao u 16. godini. Ali, nikada nije opravdao očekivanja.



Odrastao je u Amageru, na ostrvu nedaleko od Kopenhagena, siromašnom radničkom kraju, zovu ga "Ostvo govana" jer je tu do kraja sedamdesetih izručivan otpad.



Postojalo je u kući 15 pravila, zalepljenih za frižider. Prvo je da uvek misliš da si poseban, drugo da možeš da budeš što poželiš-



Bendtner je rastao u senci oca.











"Bio je jak čovek, uvek me je gurao i držao mi leđa, ali kada sam zaradio veliki novac, postao je slab. Uvek je druge krivio za moje greške".



Ne govori sa ocem godinama.







Inače, ništa ne zamera Vengeru.



"Imali smo dobar odnos, nije imao vremena da se posveti meni, nisam slušao njegove savete i zbog toga nisam dobro prošao. Ne zameram mu ništa, nije do njega", objašanjva napadač.



On je uvek bio iskren, uvek govorio ono što misli, nije baš patio od korektnosti i davao diplomatske odgovore kao većina fudbalera.







"Ja sam drugačiji, nikada nisam tražio pažnju, niti sebe stavljao ispred tima, ali uvek sam spreman da kažem što mislim, bez obzira na posledice".



Sada je u rijalitiju koji ide već devet meseci, ima visok rejting, tu učestvuje i njegova devojka manekenka Filin Ropstef.



"Ljudi vole jer to nije namešteno, gledaju našu vezu kakva jeste, iskrena, kao i ova moja knjiga. Imao sam ponudu iz Kine, ali sada je sa koronom teškom. I dalje je fudbal osim porodice i sina, stvar koja me najviše zanima. Videću hoću li još igrati, ali upisao sam trenersku školu, krećem krajem godine, imam mnogo iskustva, a mogu makar mladim igračima da prenesen ono gde sam grešio. To je uvek dragoceno".



Na kraju?



"Ponosan sam na neke stvari na terenu, na neke druge nisam, ali bilo je uzbudljivo. Imam tek 32 godine, imam i dalje snove i nameru da ih ostvarim. Ali, ovoga puta neću pred sebe da stavljam nemoguće", dodao je na kraju.