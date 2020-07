Loran Blan se konačno vraća!

Loran Blan je sa Bordoom pokorio Francusku, usledio je poziv FS te zemlje, pa je preuzeo "Galske petlove".Vodio ih je do Eura, na kojem je ispao u četvrtfinalu od Španije, a onda je nakon jednogodišnje pauze preuzeo ambiciozni Pari sen Žermen.Sa njim osvaja tri titule u Ligi 1, dva trofeja u Kupu Francuske, tri u Liga kupu i tri Trofeja šampiona.Bio je u tri navrata najbolji trener Lige 1, dva puta je bio i najboji francuski trener, ali od kao je 2016. godine napustio redove "Svetaca" nije uspeo da pronađe posao.Dovodio se u vezu sa brojnim klubovima, bio je u par navrata na pragu Premijer lige, ali nekako je uvek ostajao bez posla.Sada bi konačno mogao da se vrati trenerskom poslu i to u Španiji.Naime, Valensija je zainteresovana za njegove usluge."Slepi miševi" su otpustili trenera Alberta Seladesa, Viktor Gonzales će predvoditi ekipu do kraja sezone, a francuski i španski mediji javljaju da on samo čuva klupu Blanu, koji bi trebalo da preuzme ekipu po završetku sezone.