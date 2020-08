Lopetegi pred finale: "Ne možete Inter uporediti sa Romom"

"Inter je kompletan tim. Imaju mnogo sposobnosti u napadu, ali i ne daju mnogo šansi. Mi ćemo ući u meč, kao i uvek, želeći da budemo čvrsti i da podržavamo jedni druge", rekao je Lopetegi na konferenciji za novinare.



Fudbaleri Sevilje i Intera sastaju se sutra u finalu Lige Evropa.



"U utakmicu ćemo ući s poštovanjem. Svesni smo da je svaki detalj važan. Moramo da budemo fokusirani, da razumemo igru", rekao je trener Sevilje, koja je pet puta osvajala Ligu Evropa.



"Radili smo naporno tokom cele godine, cilj je da osvojimo trofej", dodao je on.



Sevilja je na putu do finala izbacila Romu.



"Roma i Inter nisu uopšte slični, čak iako igraju u sličnom sistemu. To su dve potpuno različite ekipe i na to moramo biti spremni", rekao je Lopetegi.



Finale Lige Evropa igra se sutra od 21.00 u Kelnu.