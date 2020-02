Lombardija paralisana, Atalanta "zabranjena" u Španiji?

Italija je pred uzbunom zbog novih slučajeva korona virusa u svojim gradovima. Najviše brige je uperene ka severu Čizme, timovi iz Milana i Bergama nisu igrali svoje mečeve prethodnog kola.



Atalanta je prošle sredu u Milanu na "San Siru" ugostila Valensiju u osmini finala Lige šampiona i dovela svoje navijače do ekstaze. "Boginja" je slavila sa 4:1 protiv "slepih miševa" što im daje izuzetno dobru poziciju pred revanš.



Ukoliko do njega dođe.



Alatanta igra u Bergamu i Milanu, dva grada su pod lupom zdrastvene javnosti, španski čelnici navodno razmišljaju da li da dozvole gostovanje italijanskog tima u Valensiju, piše Marka.



Navijači Gasperinijevog tima su zabrinuti, karte za revanš utakmicu su već kupljene, preko dve hiljada karata je otišlo gostima. Do revanša je ostalo još dosta vremena, igra se 10. marta.



Možda se situacija oko pomenutog virusa i popravi, a možda ćemo imati i meč bez gostujućih navijača dok bi igrači Atalante morali na dodatne preglede.