Lokomotiva – Peti točak moskovskog fudbala

Rusi će, pogotovo navijači ostalih moskovskih klubova nazvati podsmešljivo Lokomotivu iz Moskve, petim točkom, fudbala u gradu, aludirajući da su oni daleko od Spartaka, CSKA, Dinama i sada već zaboravljenog Torpeda, ali ne treba zaboraviti da vozovi idu na duga putovanja. Tako i „Železničari“ koje je osnovalo Ministarstvo saobraćaja iako u senci recimo fabričkog Torpeda danas igraju u Ligi šampiona, a fabrički crno-beli, ponos „Autozavoda“ su bili trećeligaši i posle bankrota i amaterske lige sada pokušavaju da obnove staru slavu.



Dakle, na duže staze voz stiže dalje od automobila, makar to bio i legendarni sovjetski „Zil“, odnosno „Zis“ (dok je vladao Staljinov kult ličnosti) kako se Torpedo zvao jedno vreme.Lokomotiva nikada nije bila elita, mada su uspeli da ugrabe kup 1936. Ruska liga još nije bila jedinstvena, pa je ovo bilo vrednije takmičenje i „Železničari“ ga računaju kao veliki uspeh. Imaju još jedan kup, ispadali su i iz lige, čak bili trećeligaši u SSSR, ali se sudbina menja kada je u Moskvu stigao najznačajniji čovek u istoriji Lokomotive, Juri Sjomin. To je bilo negde pred „Perestrojku“, jedini klub koji je trenirao pre Moskovljana bio je Pamir iz Dušanbea, u dalekom Tadžekistanu. On je u Moskvi ostao 20 godina, osim sezone kada je uzeo novac na Novom Zelandu trenirajući njihov olimpijski tim, početkom devedesetih. Tokom tih godina, uspeo je da se domogne i dve titule prvaka, pre nego što je sredinom prošle decenije preuzeo selekciju Rusije. Brzo se vratio, bio predsednik, pa opet trener, ali ga je strašna predsednica Smorodskaja smenila iako je dve godine završio u top pet.Za njega je vezano pet kupova nakon raspada sovjetske imperije, tim je dva puta igrao polufinale KPK, nekadašnja „Kazanka“ kako im je bilo originalno ime je imala snažnu podršku ruskih železnica, ali i mešanje u unutrašnje stvari kluba što je često bio problem.Sjomin se vratio četvrti put 2016. odradio četiri godine, osvojio titulu, i dva kupa. Kada se pogleda njegova karijera, on je praktično svake tri godine osvajao trofej, u eri mnogo moćnijih moskovskih rivala to je za naklon.Otuda i veliki odijum prema našem Marku Nikoliću koji je stigao u vreme pandemije i uspeo da zadrži poziciju u vrhu i plasira se u Ligu šampiona. Naime, Sjominu je ugovor istekao poslednjeg dana maja, iako je sezona bila prekinuta, a ne završena, ispraćen je uz negodovanje navijača. Srbin nema veze sa tim, ali je pritisak javnosti i dalje ogroman jer Sjominova senka je iznad Lokomotive, jednostavno njegov lik bi komotno mogli da stave na zastavu.Iako Nikolić nije mnogo promenio u odnosu na Sjominovu ekipu, ostao je bez boljeg brata Mirančuka, ali i dalje ima dobar tim, koji je u prvenstvu daleko od dobre forme, na osmom mestu su na tabeli.Da nije bilo remija u Salcburgu Moskovljani bi bili poslednji u grupi Lige šampiona, ali cilj je da se dokopaju trećeg mesta iza Austrijanaca i prezime u Evropi. Recimo i to da su se herojski borili protiv Bajerna u Moskvi, pa je to malo povećalo poverenje u tim. Ipak blizu je kraj prvog dela šampionata, teško daju golove, dosta su bodova prokockali kod kuće, pa se često provlače priče da će Nikolić uskoro dobiti otkaz. Ali, deo toga je pritisak štampe koja podržava Sjomina.U svakom slučaju teško će nešto napraviti na „Vandi“, ali ko zna, možda Atletiko bude umoran od meča sa Barsom, pa bi Rusi mogli da pruže jači otpor od očekivanog.