LN (C) - Kazahstancima u Tirani nije pomogao ni gol sezone, Jermeni slavili u Gruziji!

Goste je do vođstva doveo Gazarjan u 33. minutu, ali je Jako poravnao rezultat u 65. minutu sa penala.Pobedu Jermenima doneo je Adamjan u 86. minutu susreta i tako popeo svoju selekciju na drugo mesto svoje grupe. Ebonga u 20. minutu , domaćin je bez većih problema opravdao ulogu favorita u okršaju dveju bivših sovjetskih republika.Domaćin je stigao do dva gola prednosti golovima Cikalešija u 16. i Ismajlija u 23. minutu, ali šou je "ukrao" fudbaler gostiju Aibol Abiken koji je sa više od polovine terena savladao Berišu odmah po izvedenoj lopti sa centra.Ipak, to nije ohrabrilo Kazahstance koji su primili još jedan gol u 62. minutu kada je sa penala precizan bio Manaj.