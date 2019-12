Ljutito napustio trening Barse kad je saznao da ne počinje "El klasiko"! Već traži transfer!

Arturo Vidal jeste među 18 prijavljenih za najveću svetkovinu španskog fudbala, čuveni "El klasiko", ali ima problema.



On neće početi utakmicu po odluci Ernesta Valverdea, a kada je Vidal to saznao ljutito je napustio trening pre završetka, prenosi ESPN.



Navodno je i nekoliko igrača pokušavalo da ga smiri zbog ove odluke trenera, ali niko nije uspeo u toj nameri.



Vidal je pod važećim ugovorom sa Barselonom i nema sumnje da će morati da se pripazi kada je ponašanje u pitanju da ne bi snosio sankcije.



Što se tiče potencijalnog transfera, on želi u Inter koji ga želi, ali pita se najviše Barsa koja želi i da zaradi dobro.



Vidal već ima 32 godine, ali na ovaj način ne daje primer mlađima...