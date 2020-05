Ljudi, vraća se Serija A, ovo su dva moguća datuma!

Ministar sporta Italije Vinčenco Spadafora rekao je danas da bi takmičenje u fudbalskoj Seriji A moglo da se nastavi 13. ili 20. juna i da postoji mogućnost da se utakmice besplatno prenose na televiziji.



Fudbalski savez Italije predao je medicinski protokol za utakmice, a očekuje se da će odluka o nastavku fudbalske sezone biti doneta u četvrtak. Utakmice će se igrati bez publike.



"Radimo na dva moguća datuma za nastavak Serije A, 13. ili 20. jun. Stigao je protokol za nastavak sezone i sličan je onome koji smo dogovorili za treninge. U četvrtak ćemo odlučiti kada će se sezona nastaviti", rekao je Spadafora za Rai TG3.



Prema ranijoj odluci italijanske Vlade, zabranjena su sportska takmičenja do 14. juna, ali odluka bi mogla da se promeni ako brojke o novim infekcijama i dalje budu u padu.



Postoji zabrinutost da bi zbog zatvorenih stadiona navijači mogli da se okupljaju u kafićima ili da bi mogli da idu u posete prijateljima koji mogu da gledaju utakmice ako plate prenos.



"U Nemačkoj, Skaj je postigao dogovor o nekoj vrsti prenosa utakmica, tako da bi svakako trebalo razmotriti nešto slično u Italiji kako bi se izbeglo okupljanje navijača u kafićima", naveo je ministar sporta.



On je nedavno rekao da želi da napravi radikalne promene u fudbalskom sistemu u Italiji, zbog čega bi Serija C mogla da bude smanjena.



"Ova vanredna situacija pokazala je neka kritična pitanja u svetu fudbala sa kojima ćemo se suočiti u reformi, koja će se dogoditi pre kraja leta. Među tim pitanjima je i to da ćemo omogućiti fudbalerkama da postanu profesionalni sportisti", rekao je Spadafora.