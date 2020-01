Ljudi kad pre, pobuna u Murinjovoj svlačionici, evo šta su razlozi!

Pitanje je, da li bi, kada bi mogao da bira ponovo, Danijel Levi doveo Murinja.



Jer, medeni mesec je prošao brzo, a Portugalac se već sukobio sa igračima. Danas su se pojavile priče da nisu samo Deni Rouz i Ndombele koga je Portugalac javno kritikovao nezadovoljni, već da postoji ozbiljniji problem.



U pozadini svega su rezultati. Totenhem je izgubio nedavno od Liverpula i Sautemptona, nisu uspeli da dobiju Norič i Votford, pa je jasno da su tenzije pojačane.



Povredio se i kapiten Kejn koji je tim držao na okupu.



Šta je najveći problem?



Igrači su nezadovoljni Murinjovim stilom, dugim loptama, nezanimljivim treninzima. Naime, Portugalac je staromodan trener, radi na dugim loptama, izvođenju auta, brzom prekidu, igračima je to dosadno i oni veruju da je sa Poketinom bilo bolje, iako su u prvom trenutku pozdravili promenu na klupi.



Deni Rouz posle sukoba neće dobiti šansu, on je tražio objašnjenje od Murinja zbog toga što je izostavljen iz tima u prošla dva meča, sada bi Portugalac mogao da ga prosledi u Njukasl na pozajmicu.



On traži napadača, zamenu za Kina, opcija je Pjontek, pominje se i Kavani, možda i povratak Ljorentea, ali čini se da ni u klubu nemaju ideju šta da rade.



Kristijana Eriksona Murinjo nije uspeo da ubedi da ostane, pa su posle samo dva meseca problemi multiplikovani. Povratak Bejla bi verovatno smirio situaciju, ali je 30 miliona koliko je Levi spreman da plati Perezu ocenjeno kao ponuda koju Real neće ni razmatrati.



Totenhem večeras dočekuje Norič i pobedom bi stigao na -6 od četvrtoplasiranog Čelsija.