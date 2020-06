Ljajić razočaran: "Očekivao sam više!"

Fudbaler Bešiktaša Adem Ljajić istakao je u intervjuu za klupski sajt da je razočaran jer je očekivao bolje partije ove sezone.



Ugovor sa turskim klubom važi do 2022. godine, ove sezone je postigao pet golova i upisao sedam asistencija na 27 nastupa, ali je izgubio mesto u postavi po dolasku novog trenera Sergena Jalčina.



"Bio sam zadovoljan prošlom sezonom i svestan sam šta se očekivalo od mene u ovoj. Jasno mi je da to nisam ispunio. Očekivao sam i ja više od sebe i zato nisam zadovoljan, mada ne mogu da kažem i da sam bio baš toliko loš", smatra reprezentativac Srbije.



On se pohvalno izrazio o trenerskim kvalitetima Jalčina i pored činjenice da nije standardan.



"Sergen je bio odličan igrač i sad je takav trener. Pokušava da nam prenese svoje iskustvo. Učiniću sve da ispunim zadatke na treninzima i utakmicama", rekao je 28-godišnji Ljajić.



Uveliko se govori o mogućnosti da bi ofanzivni vezista mogao da napusti Bešiktaš, pa ostaje nam da vidimo ishod na kraju sezone koja se u Turskoj nastavlja 12. juna.