Liverpulu se ovo nikada nije desilo u Klopovoj eri!

VBA, Njukasl i sada Sautempton i skoro 270 minuta bez datog gola!



Utakmice na kojima bi navijači Liverpula bili nezadovoljni da je osvojeno sedam od potencijalnih devet bodova, Redsi su uzeli samo dva!



VBA je ukrao bod na Enfildu, Liverpul je u Njukaslu potom igrao daleko bolje, ali ruku na srce i nije imao sreće da dođe do zaslužene pobede.



Ako je na njoj zaslužio da pobedi, onda ne može da se kaže da je ovo nezaslužen poraz. Liverpul je odigrao lošije nego protiv Njukasla, sličano kao i protiv VBA. Lopta je išla sporo, igrači su imali potez više, samim tim i ubijali sopstveni brzi stil koji je i ubitačan za sve rivale.



Ono što je svakako za Klopovu glavobolju jeste skoro 270 minuta bez datog gola. Od kako je Sadio Mane pogodio u 12. minutu protiv VBA, Liverpul je bez pogotka na naredne dve utakmice.



Statističari kažu da je to najduži niz Liverpula bez postignutog gola od dolaska Jirgena Klopa.



Liverpul je i dalje lider sa 33 boda, ali isto toliko ima i Mančester Junajted i to uz meč manje. Uz to, Mančester Siti je prišao na četiri boda, a ima čak dva meča manje.



Čeka nas nikad luđa trka u PL...