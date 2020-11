Liverpulov rolerkoster u odbrani, Vajnaldum ponudio zemljaka slobodnjaka, stigle i novosti za Gomeza

Poslednjih nekoliko nedelja na Enfildu proteklo je u povredama defanzivnih fudbalera, ali čini se da su stvari krenule na bolje.



Posle loših jutarnjih informacija u vezi sa stanjem Džoa Gomeza, koji je morao na operaciju kolena, engleski šampion potvrdio je da je hirurški zahvat protekao dobro.



Srećna okolnost je što engleskom reprezentativcu nisu stradali ligamenti, već je došlo do povrede tetive, koja nije proširena na ostale organe.



Operacija je u četvrtak ujutru obavljena u Londonu i protekla je odlično.



Sada sledi period oporavka, ali iznesno je da će propustiti veći deo aktuelne sezone.



S obzirom na to da se za vikend povredio i Trent Aleksander-Arnold, koji će pauzirati najmanje do polovine decembra, Liverpul je krenuo u potragu za alternativnim kratkoročnim rešenjem.



Prema navodima britanskog Tim Toka, vezista Žoržinjo Vajnaldum je predložio Darila Janmata, koji od prošlog meseca nema klub.



Holandski desni bek je proteklih šest godina proveo u Engleskoj nastupajući za Njukasl i Votford, tako da ne bi potrošio mnogo vremena na adaptaciju.



Liverpul razmatra Vajnaldumov predlog i postoji šansa da dođe do saradnje sve do opravka Aleksander-Arnolda.