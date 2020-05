Premijer liga se nastavlja 17. juna, to je odlučeno danas, što znači da će Liverpul na terenu postati šampion, što su i očekivali u tom klubu.



Biće to prva titula Liverpula u 30 godina, ali neće je proslaviti sa svojim navijačima, zbog dobro poznatog razloga.



Zbog toga će najverovatnije biti doneta odluka da Liverpul svoje mečeve igra ne na Enfildu, već na nekom od drugih stadiona u Engleskoj.



Proslave se očekuju, pa je to jedan od razloga za promenu stadiona.



Videćemo, čekamo konačnu odluku...