Liverpul ne preza, ovako se odbija interesovanje PSŽ-a!

Brojimo sitno do nastavka Premijer lige, postoji mogućnost da Liverpul već u prvom meču po povratku proslavi titulu. Za to bi bilo potrebno da Arsenal slavi u gostima protiv Mančester Sitija a "redsi" savladaju Everton u Mersisajsd derbiju.



Klopov tim je proteklih sezona uvek bio jedan od glavnih kandidata, pokazao je da ako želite tim ne morate ulagati samo u napad već u defanzivu. Jedan od boljih transfer poteza jeste dolazak Virdžila Van Dajka iz Sautemptona.



Holanđanin je doneo sigurnost u odbrani, dvadesetosmogodišnjak ima ugovor do 2023. godine, ali interesovanje bogataša poput PSŽ-a mu donosi novi ugovor koji će ga učiniti najskuplje plaćenim igračem na "Enfildu".



Bivši igrač Seltika trenutno zarađuje 180 hiljada funti nedeljno, novi produžetak mu donosi 220 hiljada funti nedeljno na pet godina, što bi ukupno donelo neverovatnih 57 miliona funti u toku saradnje.



Za sada prvo mesto u Liverpulu drži Mohamed Salah sa 200 hiljada funti nedeljno, ali štoper ide i preko toga.