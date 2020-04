Liverpul napravio prezentaciju "propasti", hoće li ganuti igrače?

Prekid sezone je sam po sebi doneo velike gubitke za brojne evropske klubove, a situacija bi bila daleko lošija ukoliko se sezona ne bi završila na terenu.



Novac od ulaznica klubovi mogu da otpišu, jer je izvesno da do kraja godine najveće evropske lige neće puštati navijače na stadion, ali ostaje nada da će se igrati iza zatvorenih vrata, kako bi klubovi i lige dobili novac od TV prava.



Ukoliko se za to ne bi stvorili uslovi, svi bi ostali bez ogromnog novca, pa su klubovi širom sveta počeli da smanjuju gubitke, tako što su smanjli plate igračima, pojedini su osoblje slali na neplaćeno odsustvo, delova primanja su morali da se odreknu i članovi odbora brojnih evropskih klubova.



Sada je Liverpul održao video sastanak sa svojim igračima, na kojem im je predstavljeno na koji način bi prekid sezone mogao da ostavi posledice na klubove, u nadi da će im tako staviti do znanja da bi smanjenje njihovih plata bio najbolji način da se gubici drastično umanje.



Igračima je u prezentaciji prikazano nekoliko scenarija, oni su razumeli situaciju i između sebe razgovarali pre nego što su izneli svoj stav na narednom sastanku.



Svesni su da će brojni kompromisi morati da budu napravljeni ukoliko se sezona prekine, ali su se svi složili da će stvari biti jasnije kada se dobiju preciznije informacije od lige o konačnoj odluci.