Liverpul "na mišiće", piše se pobeda i korak bliže tituli!

Fudbaleri Liverpula prekinuli su niz slabijih igara, pošto su danas na svom Enfildu pobedili Bornmut rezultatom 2:1 (2:1).



Međutim, Liverpul je do poluvremena, tačnije do 33. minuta. U 25. minutu, Mane je loše proigrao Salaha, ali je Egipćanin ipak pronašao način da pogodi prvi ugao za 1:1 Samo osam minuta kasnije, gosti gube loptu na sredini terena, Van Dajk maestralno spaja Manea sa golom, Senegalac rutinski pogađa - 2:1 Bornmut se nije libio da napadne jačeg rivala i na isteku sata igre, imao je veliku šansu da dođe do izjednačenja. Frejzer je izašao sam na Adrijana i pokušao da ga lobuje, ali je maestralni Milner ispucao loptu skoro sa gol linije i sačuvao Liverpul