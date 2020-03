Liverpul je završio sezonu, evo koliko su novca izgubili!

Liverpul je bez obzira na odluku PL koja se očekuje danas završio sezonu, ne bukvalno, ali jednostavno nemaju više za šta da igraju.



Osvojiće titulu posle 30 godina, to je i bio cilj kluba, posle osvajanja evropske titule koju neće odbraniti. Porazima u oba meča su eliminisani od Atletika, pali su u formi, ispali iz FA kupa, kako rekosmo, ostali su mečevi prvenstva.



Tu im je potrebno šest bodova da bi bili matematički sigurni, ako sve bude ostalo po rasporedu, odnosno PL ne bude suspendovana trebalo bi da dobiju Everton na strani, Palas kod kuće, protiv sitija bi proslavili titulu, ako naravno "Građani" dobiju svoje utakmice.



Između toga bi trebalo da usledi reprezentativna pauza, ali sve je to na dugom štapu i totalno nebitno.



Ono što će pogoditi čelnike kluba su finansije. Naime, rana eliminacija u Ligi šampiona znači 40 miliona manje u kasi nego prošle sezone od nagrada. To na prvi pogled nije veliki gubitak, ali je za razliku od prošlog leta veliki novac uložen pre godinu i po dana, sada Klop želi kao zalog za budućnost igrače poput Sanča, Vernera, jednog levog beka kako podršku za Robertsona, moguće je da to bude Tod Kantvel. To bi značilo velika ulaganja, ali nema novca ako ne prodaju neku od zvezda tima, što Nemac odbija. Zbog toga je poraz od Atletika ipak bolan i sa finansijske strane.