Liverpul – Asterisk titula u svetu kakav nisu mogli da zamisle

Znate li vi šta je „asterisk“.



U pitanju je, u jednom značenju „zvezdica“, ona crna koja ide uz reč, odnosno upućuje na pojašnjenje pojma.



„Da, shvatio sam o čemu se radi, jer mi jesmo asterisk šampioni. Dajte nam tu zvezdicu“, kaže Nemac, bez ironije.



Jer, ovo je godina koju ćemo pamtiti, u fudbalu ništa više neće biti isto, a sezona je nezabeležena, ne samo zbog pandemije, već Liverpulove dominacije. Od večeras ni matematika ne pomaže Sitiju, Redsi posle 30 godina vraćaju titulu na „Enfild“.



Ali, kako je to bilo poslednji put i zbog čega ništa nije upućivalo da slede tri sušne decenije i pad u senku najvećeg rivala Mančester Junajteda?



Liverpul je tokom engleskog izgnanstva iz Evrope dominirao, posle Hejsela, Redsi su osvojili tri od pet titula, dodajte na to da su i pre masakra u Belgiji, dominirali u prvoj polovini osamdesetih sa još tri krune, jasno je, niko nije mogao da pretpostavi ono što će uslediti. U tih pet godina suspenzije, dodata su dva kupa, jedna titula je izgubljena na neverovatan način od Arsenala, nije bilo nikakve dileme da bi taj tim verovatno u Evropi dodao još neki trofej.



Poslednja titula je osvojena nakon tesne trke sa Aston Vilom koja je bila iznenađenje sezone, te godine je Liverpul uspeo da dva kola pre kraja, trijumfom od 2:1 protiv KPR obezbedi titulu.



Šta se onda promenilo, nakon slavlja „Kralj Keni“ i njegovi igrači su startovali kao favoriti, a onda je Dalgliš u februaru na šokantan način otišao, iako je tim bio u trci za duplu krunu. Titulu su predali Arsenalu, bilo je to 10. put za deceniju da je Liverpul bio prvi ili drugi. Ispali su iz kupa, i to je bio početak kraja. Naredne godine krenuo je veliki pad, Grem Sunes je preuzeo klub, završili su kao šesti, u kupu UEFA eliminisani u četvrtfinalu of Đenove, ali je osvojen FA kup.





Naredne godine osnovana je PL, bili su tek šesti, ostali su bez trofeja, ekipa je prošla zenit i dalje su Barns i Raš bili lideri tima, ali na scenu su polako stupali „Spajs Bojsi“, MekManaman, Fauler, Džejmi Rednap, Dejvid Džejms. Evans je preuzeo klupu od Sunesa, ti „Crveni“ su osvojili Liga kup 1995. ali to je bilo sve, život u senci Junajteda je već odmakao, najveći rival je krenuo u dominaciju PL, a pojavili su se Blekburn, Njukasl, naposletku i Vengerov Arsenal.



Šta se sve desilo 1990. godine kada je Liverpul bio poslednji put prvak?





- Junajted je osvojio kup, ali je bio 13. u ligi, a mediji su sutradan osvanuli sa porukom Fergiju, „Dobro, osvojio si trofej, sad idi kući u Škotsku.





- Totenhem je bio treći, a Geri Lineker najbolji strelac lige sa 24. gola.





- U Italiji je Maradona sa Napolijem osvojio drugu titulu, u prašini je ostao Milan, koji je u to vreme bio dominantna ekipa u Evropi, sa dve titule u Kupu Šampiona.





- Real je bio daleko od vrha Evrope, ali je u Španiji iza sebe ostavio Valensiju, dok je Barsa bila treća ali sa 11 bodova manje (pobeda je vredela dva boda)





- Juventus je tih godina bio daleko od vrha Serije A, ali je osvojio Kup UEFA u italijanskom finalu protiv Fiorentine.





- Italijani su vladali, Samp je sa Boškovim, Vijalijem i Manćinijem bio pobednik KPK, zamislite da sada osvoje evropski trofej i to tako što će u finalu pobediti Anderleht.





- Ugo Sančez i Hristo Stoičkov koji je tada igrao za CSKA su sa po 38 golova podelili priznanje za najboljeg strelca Evrope.





- Nemci su bili prvaci sveta, Lotar Mateus je osvojio „Zlatnu loptu“, preuzeo je od Van Bastena.





- Juventus ne samo da je tukao Fiorentinu za evropski trofej već je srušio svetski rekord, platili su oko 8 miliona funti za Robija Bađa, posle čega su izbili neredi i divljanje u Firenci.





- Od tada je svetski rekord za najplaćenijeg igrača sveta bio rušen 16 puta.





- Promenjena su fudbalska pravila, golman više vraćenu loptu ne sme da uhvati rukom, veći je broj sudija, KEŠ je postao Liga šampiona, stigli smo i do video tehnologije, Junajted je prešao Liverpul po broju titula, ali su „Redsi“ dodali još dve evropske krune, rođen je Internet, društvene mreže, iskopan je tunel između Engleske i Francuske, dogodio se Bregzit i mnogo toga još.



Ali, svejedno, iako je svet drugačiji, i biće još drugačiji, strast je, kada su navijači Liverpula u pitanju opstala. Jer, ne zaboravite, i kada su prošle godine slavili titulu u Ligi šampiona, svima je na usnama bila samo titula šampiona Engleske.



Taj san će biti dosanjan ove sezone koja je bila toliko različita od drugih. „Crveni“ su eliminisani iz Evrope, neće odbraniti titulu prvaka Starog Kontinenta, ali nikoga nije briga, konačno, titula šampiona Engleske i to posle dominacije kakva nikada nije viđena!







Piše: Boris Jovanović