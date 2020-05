Lion pisao i vrhu države, gubici su nezamislivi

Predsednik Liona Žan-Mišel Ola tražio je danas od francuskih vlasti da odustanu od odluke da se pre vremena završi sezona u fudbalskom prvenstvu te države usled pandemije koronavirusa.







"Mnogo toga se očekuje od Francuske, da od 2. juna krene da postepeno vraća dobru dinamiku. To je odlična prilika i da se ispravi greška u vezi sa fudbalom", naveo je između ostalog Ola u pismu poslatom premijeru Eduaru Filipu i ministarki sporta Roksani Maračineanu.



Liga jedan je otkazana pre četiri nedelje, a do kraja je ostalo 10 kola. Pari Sen Žermen je šampion, a Lion je na sedmom mestu, koje ne vodi u evropska takmičenja.



Ola je naveo da će takva odluka imati katastrofalne posledice za klubove koji bi mogli da se suoče sa gubicima od 700 do 900 miliona evra.



Francuska je najjača evropskih liga koja je proglasila kraj sezone, a Ola misli da baš zbog toga treba da se preispita potez.



"Bundesliga Nemačke se nastavila, Španija će to isto uraditi, u Rusiji, Portugalu i Italiji su se vratili grupnim treninzima, a i Engleska radi na ponovnom uspostavljanju takmičenja. Zašto se Francuska degradira?", naveo je Ola.



Pored Liona, mere su preduzeli Amijen i Tuluz, koji su ispali iz lige, ali je njihove tužbe odbacio administrativni sud u Parizu.



Lion traži da najviši sud u Francuskoj, državno veće donese odluku o tom pitanju.