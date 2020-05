Linija Liverpul-Gruja, evo šta kaže Srbin!

Marko Grujić je bio jedan od junaka remija svoje Herte protiv Lajpciga u duelu Bundeslige.



Postigao je prvi gol, a sve je to dobro ispraćeno od strane navijača Liverpula i što je još bitnije, od strane uprave kluba.



"Uglavnom sam u kontaktu sa Džulijanom Vardom (čovekom odgovornim za partnerstva u sklopu pozajmica igrača) i on je govorio sa mnom o treningu, o vežbama koje treba da radim kući i sada pričamo pre i posle utakmice o tome šta treba da popravim.



"Naravno da mi to mnogo znači, ja sam i dalje fudbaler Liverpula i to želim da budem, jednog dana i prvotimac. Za mene je i dalje san da igram za taj klub i zato smo u kontaktu", rekao je Grujić.



Grujić je veoma srećan i što će ekipa Liverpula konačno podići trofej namenjen pobedniku Premijer lige.



"Momci su bili neverovatni ove sezone i zaslužili su da osvoje Premijer ligu. Nadamo se da ćemo uskoro videti Henda kako podiže trofej Premijer lige", rekao je on.