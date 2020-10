Liga Nacija - Španci sigurni, "panceri" stigli do prve pobede!

Gosti su bolje otvorili meč na stadionu u Madridu.Benito je imao odličnu šansu, ali De Hea se odlično snalazi te Švajcarci dobijaju tek korner. Samo dva minuta kasnije videli smo i gol Španije. Odbrana Švajcarske teško iznosi loptu, ovo koristi Ojarzabal koji lako matira Somera za 1:0.U nastavku blaga inicijativa domaćina, Feran Tores je imao šansu za 2:0, ali ovog puta golman Švajcarske spreman.U drugom delu dominacija Španaca u posedu i šansama, ali tek jedan šut u okvir gola gostiju te rezultat ostaje 1:0. Španci minimalnom pobedom ostaju na vrhu grupe 4.Nemci su odlično otvorili meč, četa Joakima Leva je snažno krenula u napade i to im se već vraća u 20. minutu kada Ridiger pronalazi Gintera koji postiže gol za 1:0.Ređale su se šanse "pancera", Kimih nije bio precizan, pa potom Gnabri i Kros promašuju dobre šanse te se na pauzu odlazi sa 1:0.A samo četiri minuta po povratku vidimo gol Gorecke. Velika greška Buščana, fudbaler Bajerna lako koristi poklon ukrajinskog golmana za 2:0. Golman domaćina se iskupio desetak minuta kasniej kada sjajno brani šut Klostermana.Ukrajinci stižu do pogotka i to iz penala. Zule pravi najstrožiju kaznu, Malinovski vraća nadu u 77. minutu i pogađa za 1:2. Gnabri je promašio odličnu šansu da overi pobedu, golman odlično reaguje.