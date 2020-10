Liga nacija - Šest golova u Kelnu, Ukrajinci šokirali Špance!

Fudbalska reprezentacija Nemačke nije uspela da pobedi Švajcarce na svom stadionu (3:3), dok su Ukrajinci šokirali Špance kao domaćini - 1:0, u četvrtom kolu Lige nacija.



Švajcarci su posle 26. minuta imali dva gola prednosti, potom su opet vodili na isteku časa igre i opet nisu uspeli da osvoje tri boda.Već u petom minutu, Frojler pronalazi Gavranovića, koji načinje mrežu Nojera za 0:1 . Novi šok za Pancere usledio je u 26. minutu, ovaj put je Frojler strelac, a asistent Seferović. Ipak, prednost Švajcaraca od dva gola prednosti trajala je manje od dva minuta, pošto je u 28. lukavim udarcem u malu mrežu Timo Verner smanjio na 1:2, što je i bio rezultat prvog poluvremena.Nemci su uspeli u potpunosti da se vrate posle 10 minuta igre u nastavku, Kai Haverc ukrao loptu odbrani Švajcaraca, a onda protutnjao do gola i pogodio za 2:2. I ponovo smo do novog gola čekali manje od dva minuta, pošto je u 57. usledila komčina akcija, koju je najpre zaustavio Nojer, a onda se posle karambola lopta odbila do Gavranovića koji zateže za 2:3 Ludilo je nastavljeno posle tri minuta, na isteku sata, Verner je prošao po desnoj strani, vratio povratnu za Gnabrija, a ovaj petom maestralno izjednačio na 3:3