Liga nacija - Remi u Rusiji, Škoti nekako slavili, Zahavi het-trikom okrenuo Slovačku, loptu kući nosi i Vučkić!

Norvežani nakon poraza od Srbije ponovo slavili, ovoga puta im je pomogao Stjuart Dalas, koji je postigao autogol u 67. minutu.Austrijanci su slavili u Rumuniji, gol odluke je u 75. minutu postigao Šopf.Škoti će biti poslednja prepreka Srbiji ka Evropskom prvenstvu, a ovaj reprezentativni ciklus zatvorili su pobedom protiv Češke.Poveli su u šestom minutu preko Rajana Frejzera i do kraja se grčevito branili, ispostaviće se da im je to bio i jedini udarac u okvir protivničkog gola, ali su uspeli da izdrže i sačuvaju minimalnu prednost do kraja.Slovačka i Izrael su odigrali interesantan meč, domaćin je u Trnavi imao dva gola viška sve do 68. minuta.Poveli su u 16. minutu, Hamšik strelac iz slobodnjaka, da bi u 38. minutu Mak povisio na 2:0.Ipak, Izrael preko Zahavija stiže do gola u 68. minutu, novi napadač PSV je tako najavio preorket.Iskusni Zahavi potom u 76. minutu poravnava rezultat, da bi 13 minuta kasnije stigao i do het-trika, potpuni preokret u Slovačkoj.U duelu Rusije i Mađarske, vodećih timova grupe, nije bilo golova, Rusi jasno zadovoljniji, ostaju na čelu grupe.Više o ispuštenoj prilici "Orlova" u Istanbulu u nastavku.Više o pobedi Finske, koja grabi ka eliti, OVDE Vels je u Sofiji slavio pogotkom Džonatana Vilijamsa u 85. minutu susreta.Svi golovi u Talinu pali su u prvih 13. minuta, gosti su poveli u osmom preko Hovanisjana, da bi pet minuta kasnije Sapinen poravnao rezultat.Makedonci su se sa igračem manje u zadnji čas izvukli u Skoplju, Dimitrevski je u 67. minutu zaradio direktan crveni karton, da bi sedam minuta kasnije Gruzija stigla do prednosti preko Kvaratskelije.Ipak, u trećem minutu nadoknade Alioski donosi bod domaćinu.U Atini bez golova, dok su Slovenci bili veoma ubedljivi na gostovanju u Moldaviji.Poveli su preko Lovrića u osmom minutu, da bi Haris Vučkić sa penala povisio prednost Slovenaca na 2:0 u 37. minutu.Isti igrač pet minuta kasnije postiže još jedan gol za 3:0 i sa tim rezultatom se otišlo na odmor.Vučkić po povratku sa pauze kompletira het-trik i postavlja konačan rezultat. U Vilnjusu nije bilo golova , da bi Belorusi slavili kod kuće.Poveli su preko Jablonskog u 36. minutu i sa tim rezultatom se otišlo na odmor.Sve dileme je u trećem minutu nadoknade otklonio Juzepčuk.