Liga nacija (C) - Kazahstan slavio u Litvaniji

Gosti su poveli već u trećem minutu, praktično su krenuli u kontru nakon jednog ispucavanja litvanskog golmana, probili su po levoj strani, potom sproveli loptu do srca kaznenog prostora, odakle je Zajnutdinov pronašao put do mreže rivala Litvanija je bila bolji rival u nastavku susreta, imali su čak 17 šuteva, više vremena loptu u svojim nogama, ali Pokatilov sačuvao mrežu.Pobedu Kazahstana overio je Kuat u 86. minutu, sjajnim udarcem sa ivice kaznenog prostora. Ovo je bio i prvi meč u grupi 4, lige C, u kojoj se nalaze i selekcije Albanije i Belorusije.