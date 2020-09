Liga nacija (B) - Austrija pokazala Srbiji kako sa Norveškom!

Liga B, Grupa 2

Što se tiče susreta u Bukureštu, Rumuni su poveli preko Puškaša u 25. minutu, da bi Severna Irska ostala sa igračem manje 15ak minuta kasnije, kada je Magenis zaradio drugi žuti karton.Ipak su gosti i sa igračem manje uspeli da stignu do pogotka, u strelce se u 86. minutu upisao Vajt za konačnih 1:1.Remi u Glazgovu, Skoti su poveli preko Rajana Kristija u 45. minutu, vezista Seltia je bio precizan sa bele tačke Na odmor se otišlo sa tim rezultat, da bi bod gostima izborio Eran Zahavi u 73. minutu utakmice. Češka je u svojevrsnom derbiju bila bolja od Slovačke i to kao gost, slavili su veoma ubedljivo u Bratislavi.U prvom delu nije bilo golova, da bi Česi u nastavku stigli do tri gola prednost. U strelce su se redom upisivali Cufal (48), Dočkal (53) i Krmenčik (86).Slovaci su do utešnog gola stigli u 88. minutu preko Šranca.