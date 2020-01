Liga kup Francuske - Favoriti ubedljivi, PSŽ brojao do šest!

U polufinalu Liga kupa Francuske igraće Rems, Lil, Lion i PSŽ.



Lion je danas savladao Brest sa 3:1, počelo je golom Dembelea u 19. minutu, da bi početkom drugog poluvremena Oar povisio na 2:0. Grandsir je smanjio rezultat, ispostavilo se da je to bilo sve od njih, pošto je Lion zapečatio sudbinu gostiju preko Žana Lukasa u 1. minutu nadoknade.



Lil je savladao Amijen sa 2:0, a meč je rešen početkom drugog poluvremena kada su domaći postigli oba gola. Prvo je Luiz Arauho postigao gol u 50. minutu, da bi osam minuta kasnije Osimhen savladao protivnika za konačnih 2:0.



PSŽ je imao baš lak zadatak protiv Sent Etjena. Ikardi je doneo u drugom minutu prednost domaćinu, a onda je Fofana uspeo da dobije dva žuta kartona do 31. minuta kada je isključen, pa je domaćin imao i igrača više.



Nejmar je postigao gol u 39. minutu, a sve je bilo rešeno kada je Mulin postigao autogol koji će se dugo vrteti po televizijama u smešnom videu.



Ikardi sa dva gola i jednom asistencijom, odnosno Mbape sa jednim golom i dve asistencije su zapečatili sudbinu gostiju. Mbape je imao i rabonu kada je lobovao golmana, bilo bi pravo ponižavanje protivnika da je i to ušlo.



Kabaj je postigao jedini gol za goste u 71. minutu nakon promašenog penala je uspeo da iz drugog pokušaja postigne gol za konačnih 6:1.