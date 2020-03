Liga 1 - Večernji mečevi u znaku Srbina, Jovetić kumovao porazu Monaka, domaćini perfektni

Pisali smo, Predrag Rajković je odbranio i četvrti penal u Ligi 1 ove sezone, po 12. put je sačuvao mrežu Remsa, koji je upisao tri boda protiv Remsa sa igračem manje, višeU istom terminu odigrana su još četiri duela, Anže je ugostio Nant, za dno zakucani Tuluz je gostovao u Dižonu, Mec je dočekao Nim, dok je Nica na "Alijanc Rivijeri" ugostila Monako.Monaku baš ne ide ove sezone, ni silna pojačanja, ni promena trenera nisu mnogo pomogli, sada su ispustili prednost na Azurnoj obali protiv Nice. Poveli su "Kneževi" u 32. minutu preko Ben Jedera i sa tim rezultatom se otišlo na odmor. U nastavku je Kasper Dolberg poravnao rezultat , da bi u 86. minutu Monako ostao sa igračem manje.Stevan Jovetić, koji se našao u startnoj postavi, je morao na tuširanje nakon užasnog starta na sredini terena. Samo šest minuta kasnije, sve bolji Dolberg postiže novi pogodak , preokreće rezultat i donosi trijumf ekipi Patrika Vijere.Poveli su domaći igrači u sedmom minutu, strelac je bio Ngete.Sa 1:0 se otišlo na odmor, da bi nakon pet minuta igre u nastavku gosti poravnali, strelac je bio Du.Ipak, Mec stiže do nove prednosti, na kraju i do pobede, golom Bojea u 81. minutu susreta.Domaćin je poveo preko Mendila u 40. minutu, ali je već u narednom minutu Tuluz poravnao preko Bojsarža.Otišlo se sa 1:1 na odmor, da bi nakon osam minuta igre u drugom delu Dižon stigao do nove prednosti preko Ažera.Do kraja nije bilo promene rezultata, domaćin je mogao i ubedljivije da slavi, ali je u finišu Rejne sjajno sačuvao mrežu nakon pokušaja iskusnog Amalfitana.Tuluz je ostao zakucan za dno sa samo 13 bodova nakon 28 odigranih kola.U prvom delu nije bilo golova, da bi nakon tri minuta igre u nastavku prednost domaćem sastavu doneo Bobišon.Već u 53. minutu bilo je 2:0, Bobišon u ulozi asistenta, strelac je bio Toma.Do kraja je bilo prilika na obe strane, ali su mreže ipak mirovale, pobeda za Anže.