Liga 1 - Tuluz tone, Rajković nemoćan u Nimu, kapiten Mitrović poražen u Mecu

Lion je nakon preokreta savladao Bordo, višeNakon toga, videli smo još pet mečeva.Teško će se ove sezone ekipa Tuluza spasti ispadanja, doživeli su i deseti vezani poraz u šampionatu.Gosti su poveli u sedmom minutu preko Kora, da bi do sredine prvog poluvremena domaćin preokrenuo golovima Dijakitea.Ipak, po povratku sa odmora, katastrofa domaćina na "Munisipalu", od 72. do 79. minuta gosti postižu tri pogotka, Šarbonije se dva puta upisao u strelce, na 4:2 je povisio Mbok.Sve je postalo potpuno jasno u 85. minutu, kada je Kardona postigao i peti gol za ekipu Bresta.Pobeda za Monpelje nakon preokreta, domaćin je poveo preko Dijabisija u 14. minutu i sa 1:0 se otišlo na odmor.Nakon pet minuta igre u nastavku Laborde postiže gol za izjednačenje, da bi u 83. minutu Endi Delor preokrenuo rezultat i doneo pobedu gostima.Škuletić i Ristić su čitav meč presedeli na klupi pobedničkog sastava.Ekipa Nima je došla do trijumfa na "Kostijeru", savaldali su domaći igrači Predraga Rajkovića u 15. minutu, strelac je bio Ripar.Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, da bi Rems ostao sa igračem manje u 57. minutu, kada je Romao zaradio drugi žuti karton.To je domaći sastav iskoristio da pobedu overi u sudijskoj nadoknadi, preko Benraua.Fudbaleri Meca su slavili kod kuće, gol odluke pao je sredinom drugog poluvremena, postigao je ga je Boje.Tako su došli do tek četvrtog trijumfa u sezoni.Za poraženi Tuluz je svih 90 minuta na terenu proveo Stefan Mitrović i to sa kapitenskom trakom.Svi golovi u Anžeu pali su u prvih 45 minuta.Domaćin je poveo preko Tijuba u 37. minutu, da bi u petom minutu nadoknade prvog poluvremena Siprijen sa kreča poravnao rezultat.U nastavku nije bilo promene rezultata, podela bodova na "Rejmond-Kopa" stadionu.