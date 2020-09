Liga 1 - Sent Etjen siguran kod kuće

U prvom delu nije bilo golova, da bi u 57. minutu "Zeleni" stigli do prednosti, strelac je bio Buanga i to sa bele tačke Sve je bilo jasno na "Žofri Žišaru" u 82. minutu, odličan prodor Buange po desnoj strani, lopta se potom odbila do Kamare, kojem nije bilo teško da sa par metara zatrese mrežu rivala Sent Etjen je tako upisao drugu pobedu u sezoni, imaju maksimalan učinak i kaskaju jedno kolo za većinom ekipa, Strazbur na samom dnu nakon trećeg vezanog poraza.U ekipi Strazbura je čitav meč na terenu proveo i Stefan Mitrović i to sa kapitenskom trakom oko ruke.