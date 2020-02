Liga 1 - Sent Etjen pretio, Mec postizao golove

Poveli su u 44. minutu, strelac je bio Ngete, na asistenciju Dijaloa.Gosti su dodali gas u nastavku, samo da bi još jednom kapitulirali, igrao se 63. minut kada su Ngete i Dijalo zamenili uloge, potonji matira Rufijea za 2:0.Samo sedam minuta kasnije, Ngete izrasta u heroja domaćeg sastava, Pažo krade loptu gostima i dostavlja je do svog napadača, koji matira čuvara mreže Sent Etjena po drugi put za 3:0 u korist Meca.Sve što je Sent Etjen uspeo da uradi je da postigne počasni gol u 89. minutu, kada je Hamuma obišao golmana domaćeg sastava, nakon odlične duge lopte Mvile.Gosti su imali više loptu u nogama, imali su čak sedam šuteva više, ali je blistao i golman Meca Oukidja sa čak šest odbrana.Mec je nakon šestog trijumfa u sezoni na 16. mestu na tabeli, dok je Sent Etjen odmah iznad sa dva boda više.