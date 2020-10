Liga 1 - Radonjiću pola sata u derbiju, Lion i Marsej podelili plen

Počelo je veoma zanimljivo, gosti su stigli do vođstva u 16. minutu kada je Dimitri Paje smirenom završnicom savladao Lopesa na dodavanje Tovana Ipak, tri minuta kasnije nekadašnji reprezentativac Francuske nakon pogotka ostavlja svoj tim u velikom problemu, sutkinja Frapar nije imala milosti, te mu je pokazala crveni karton To je ohrabrilo pulene Rudija Garsije koji su zaigrali dosta otvorenije, a takav pristup im se i isplatio.Stigao je Lion do gola i u 43. minutu, ali je pogodak Kedeverea poništen zbog ofsajda.Drugi deo meča doneo nam je nešto mirniji ritam sve do završnice meča u kojoj je Lion pokazao veću želju da postigne gol, ali promene rezultata nije bilo.Reprezentativac Srbije Nemanja Radonjić ušao je u igru u 62. minutu kada je zamenio Benedeta