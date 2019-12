Liga 1 - Radonji devedeset minuta, Mitroviću treća pobeda u nizu, "petarda" Monaka!

Dižon - Mec 2:2



Tri gola smo videli u prvih 45 minuta. Gosti su poveli golom Diala već u četrnaestom minutu, međutim Amalfitano je poravnao na 1:1 samo ćetiri minuta kasnije. Vođstvo od 2:1 donosi Balde golom tik pred odlazak na pauzu.



Mec ipak stiže do boda zahvaljujući golu Maige u nadoknadi vremena.



Mec je završio meč sa igračem manjem pošto je Sunzu dobio direktan crveni karton u 53. minutu.



Marsej - Nim 3:1



Ekipa sa "Velodroma" je slavila zahvaljujući odličnom drugom poluvremenu koji je otvorio Alakuč autogolom u 46. minutu. U nastavku susreta Benedeto povisuje na 2:0 dok Paje stavlja tačku na meč golom u 81. minutu na asistenciju Radonjića.



Čast gostiju je spasio Briankon golom u nadoknadi vremena.



Nemanja Radonjić je odigrao ceo meč za domaće.



Monako - Lil 5:1



"Kneževi" su razbili viceprvaka Lige 1 iako su upravo "doge" te koje su povele. Gol Osimena u 14. minutu je bilo sve od gostiju na večerašnjem meču, Martins je izjednačio deset minuta kasnije da bi Keita preokrenuo na 2:1 u 29. minutu.



U nastavku Ben Jeder je u 12 minuta postigao dva gola i postavio 4:1 za Monako. Konačnih 5:1 postavlja Glik na asistenciju Silve u nadoknadi vremena.



Monpelje - Brest 4:0



Monpelje beleži ubedljivu pobedu posle dva uzastopna poraza. Labord je prvi zatresao mrežu gostiju u 13. minutu da bi Savanir povisio na 2:0 iz penala u tridesetom minutu. U nastavku Labord postiže još jedan gol, 4:0 je stajalo u 83. minutu posle pogodka Moleta, Brest stiže do gola u nadoknadi, ali je kasnije poništen posle konsultacija sa VAR-om.



Nant - Anžer 1:2



"Kanarinci" su poveli golom Blasa u 17. minutu, ali pobeda ipak pripada gostima poštp su Bobčon i rezervista El Melali pogađali u nastavku. Ovo je prva pobeda gostiju posle četiri kola.



Nica - Tuluz 3:0



Tim Patrika Vijere je završio posao već u prvih 45 minuta, strelci su bili Sar i Melou, dok je autogol postigao Sila u 19. minutu meča.



PSŽ - Emijen 4:1



Šampion je bio veoma ubedljiv iako je posle prvih 45 minuta bilo tek 1:0 za domaće golom Mbape. U nastavku Tuhelovi momci dodaju gas, Nejmar povisuje na 2:0, Mbape svojim drugim golom na 3:0. Gosti su smanjili na 3:1 u 70. minutu, ali Ikardi novim golom u 84. minutu postavlja konačnih 4:1.



Remz - Lion 1:1



"Lavovi" su poveli posle sam devet minuta igre golom Tusara, ipak domaći su uspeli da izjednače pred sam odlazak na pauzu golom Kafara. Gosti su imali odličnu priliku iz penala u 83. minutu da osvoje sva tri boda, ali je Musa Dembele bio neprecizan.



Predrag Rajković je odigrao svih devedeset minuta za domaće.



Ren - Bordo 1:0



Ren je uspeo da savlada "žirondince" golom u 82. minutu, precizan je bio Nijang na asistenciju del Kastilja. Ren se nalazi u fenomenalnoj seriji dok je ovo bio treći poraz zaredom Bordoa.



Vukašin Jovanović je odgledao meč sa klupe za rezervne igrače.



Strazbur - Sent Etjen 2:1



Domaći su stigli do treće pobede zaredom zahvaljujući golovim Ažarkau i Tomasona, dok su gosti uspeli da smanje na 2:1 golom Budeboza iz penala u 73. minutu.



Stefan Mitrović je odigrao ceo meč.