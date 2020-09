Liga 1 - Puelov Sent Etjen zaustavljen u Nantu

Poveli su gosti u drugom minutu preko Očičea.U samom finišu prvog poluvremena je Kolo poravnao rezultat, ali je nakon invervencije VAR-a taj pogodak poništen zbog ofsajda.Otišlo se sa 0:1 na odmor, da bi gosti stigli i do dva gola prednosti u 66. minutu preko Makona, Očiče ovoga puta beleži asistenciju.Ipak, kada je delovalo da je Sent Etjen na dobrom putu da veže i četvrti trijumf, Simon je vratio "Kanarince" pogotkom u 71. minutu.A onda, u samom finišu susreta, pravi haos u kaznenom prostoru gostiju, lopta je nakon snažnog šuta fudbalera domaće ekipe pogodila jednog igrača Sent Etjena, odbila se u stativu, a onda do Emona, kojem nije bilo teško da se sa par metara upiše u listu strelaca Do kraja nije bilo promena, remi u Nantu.Dodajmo i da je Sent Etjen danas bio slabiji za standardnog prvotimca Veslija Fofanu, koji je na pragu prelaska u redove Lestera.