Liga 1 - Preokret Monaka u završnici, ludilo u Dižonu

"Kneževi" se muče i ove sezone, nije ni promena trenera mnogo pomogla, bivši selektor Španije Roberto Moreno još uvek nije složio kockice.Sada su ipak uspeli da slave na gostovanju, ali su bili u zaostatku sve do 85. minuta.Domaćin je poveo u devetom minutu preko Žirasija i sa 1:0 se otišlo na odmor.Tek u završnici Ben Jeder poravnava rezultat sjajnim golom , da bi nakon kornera Fabregasa u prvom minutu nadoknade Slimani doneo i pobedu ekipi Monaka Prštalo je u Dižonu, domaćin je poveo preko Mavididija, da bi Simon poravnao rezultat samo pet minuta kasnije.Ipak, već u 24. minutu Tavares vraća prednost domaćinu, koju 10 minuta kasnije autogolom anulira desni bek Dižona Alfons.Otišlo se sa 2:2 na odmor, da bi bivši igrač Juventusa Mavididi golom u 90. minutu vratio prednost domaćem sastavu, bio je to njegov drugi gol na susretu, peti u sezoni.Već u narednom minutu šok za domaćina, Žiroto poravnava rezultat na asistenciju Bambe i donosi bod "Kanarincima".Još jedan preokret, ovoga puta u Mecu, domaćin je poveo već u drugom minutu, strelac je bio Niane.Samo šest minuta kasnije ipak, domaćin ostaje sa igračem manje, Pažo je zaradio direktan crveni karton.Izdržao je Mec do poluvremena, da bi nakon šest minuta igre u nastavku Bašić poravnao rezultat.Držao se domaćin sa desetoricom sve do 84. minuta, kada su ipak i drugi put kapitalirali, "Žirondinci" dolaze do preokreta preko Udana, na kraju i do pobede.Fudbaleri Nice su neprijatno iznenadili na svojoj "Alijanc Rivijeri", Nim se kući vraća sa tri boda.Poveli su u šestom minutu izabranici Patrika Vijere, strelac je bio Klod Moris.Ipak, u finišu prvog dela igre Nim poravnava preko Landrea.Sa 1:1 se otišlo na pauzu, a po povratku sa iste gosti stižu i do preokreta, ovoga puta je strelac bio Filipoto.Sve je postalo jasno na Azurnoj obali u prvom minutu nadoknade, kada je pobedu Nima overio Kone.Prazne puške u Renu, ali nije da nije bilo prilika.Već do četvrtog minuta dve velike šanse za domaćina preko Taita i Nijanga, ali su obojica neprecizno šutirali iz veoma izglednih pozicija.Umalo da Siliki donese prednost Renu u 37. minutu, ali je sjajnim udarcem iz velike udaljenost pogodio samo prečku.U drugom delu nije bilo uzbuđenja, pa su i mreže mirovale.Nešto ranije danas slavio je Marsej, više OVDE