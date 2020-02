Liga 1 - Nica prosula Dolbergov trud!

Nica je bila odlična tokom prvih 45 minuta. Adam Unas upisuje gol za vođstvo u 23. minutu . Bivši igrač Napolija koristi asistenciju Dolberga. Sam Dolberg se upisuje na listu stelac a deset minuta kasnije, odličan gol nekadašnjeg "kopljanika".Brest ipak stiže do gola, i to u nadoknadi prvog dela igre. Strelac je Grandsir.Gosti stižu do izjednačenja samo osam minuta po povratku sa pauze. Malerozni Dante postiže autogol, 2:2 u 53. minutu. Maolida pokušava za domaći tim, ali odbrana Bresta dobro odbija opasan napad. Na drugoj strani Manjeti pokušava, ali bez promene rezultata.