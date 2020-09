Liga 1 - Monpelje razbio Nicu

Fudbaleri Monpeljea dočekali su Nicu u trećem kolu francuskog šampionata, slavili su sa 3:1 (1:0).



Poveli su u 18. minutu preko Labordea i sa tim rezultatom otišlo se na odmor.



Nakon pet minuta igre u nastavku stižu i do drugog pogotka, Kongre strelac na asistenciju Savanijea.



Već u 64. minutu bilo je 3:0, drugi gol Kongre i druga asistencija za Delora.



Uzvratila je Nica u 69. minutu preko Dantea, ali to je bilo sve od ekipe Patrika Vijere.



Nica i pored poraza prva sa šest bodova, prvi trijumf Monpeljea u novoj sezoni, ali imaju i utakmicu manje.



Dodajmo i da se u prvoj postavi pobedničkog sastava našao Mihailo Ristić, bivši igrač Crvene zvezde je na terenu bio do 84. minuta.