Liga 1 - Minimalac "Kneževa", Nant slavio sa dva igrača manje, Jovanović sa klupe gledao trijumf Bordoa, slavio i Sent Etjen

Fudbaleri Monaka slavili su protiv Meca kao gosti, ponovo su posao napadača obavili defanzivci, tačnije uradio je to talentovani Badijašil. Videli smo i crveni karton za pulene Nika Kovača, a u finišu je šansu dobio i Stevan Jovetić.Na gostovanju je slavio i Bordo, bili su bolji od Anžea, Vukašin Jovanović je meč presedeo na klupi "Žirondinaca".Nant je kod kuće savladao Nim, iako je imao čak dva igrača manje u polju u završnici susreta, dok je Sent Etjen bio siguran na "Žofri Žišaru" protiv Lorijena.Gol odluke pao je u 22. minutu, strelac je bio Benoa Badijašil, koji je pogodio i prvom kolu protiv Remsa Bio je to treći gol "Kneževa" ove sezone i treći koji su postigli defanzivci, uz Badijašila je pogodak u prvom kolu postigao i Disazi.Problem za ekipu Nika Kovača je nastao kada je Fofana nakon dva minuta u drugom delu zaradio drugi žuti karton, čini se da je sudija bio prestrog.Ipak, Monako je uspeo da izdrži do kraja i da upiše pobedu, prvi zvaničnu za Kovača od kako je preuzeo "Kneževe".Sve je bilo gotovo za samo dva minuta, najpre je u 25. minutu talentovani Džošua Maja doneo prednost "Žirondincima" , na asistenciju Lorana Kosijelnog.A onda, već u 27. minutu, Bašić strelac na asistenciju Hvanga , 2:0 za goste.Anže je dominirao u drugom poluvremenu, imali su i stativu, ali je Kostil ostao nesavladan.Neverovatan rasplet događaja u Nantu, "Kanarinci" su za manje od pola sata igre stekli dva gola prednosti, u strelce su se upisali Žiroto (11. minut) i Louza (27. minut) sa penala.Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, a onda je drugi strelac Nanta zaradio direktan crveni karton, da bi u 57. minutu Ferhat smanjio na 2:1.Nim je imao i dva igrača više od 87. minuta, kada je Fabio zaradio drugi žuti karton, ali gosti to nisu uspeli da iskoriste, Nant je upisao trijumf.Puleni Kloda Puela su bili prilično sigurni protiv ekipe Lorijena, a najveće zasluge za pobedu idu tandemnu Hamuma - Nordan.Poveli su u 19. minutu, Nordan u ulozi asistenta, iskusni Hamuma je bio strelac.Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, da bi nakon šest minuta igre u drugom delu Hamuma postavio i konačan rezultat, ponovo na asistenciju Nordana.Do kraja nije bilo promena, pobeda za "Zelene".