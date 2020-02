Liga 1 - Marsej ne može bez Radonjića, "Kanarinci" slavili na "Velodromu"

Gosti su poveli u 34. minutu, sjajano je Bamba prebacio loptu na dalju stativu, gde je usamljen bio Limbombe, koji lako trese mrežu domaćina sa par metara Ipak, samo pet minuta kasnije, predivan udarac Sansona sa ivice kaznenog prostora, golman Nanta je zakačio loptu, ali to nije bilo dovoljno, ona je odsela u mreži "Kanarinaca" za 1:1 Otišlo se na odmor sa nerešenim rezultatom, da bi gosti stigli do nove prendosti u 53. minutu.U samom finišu je Olimpik mogao do novog izjednačenja, ali je Alvaro iz dobre situacije tukao pored gola, da bi u nadoknadi vremena defanzivac Marseja otklonio sve dileme na ovom susretu, autogolom.Marsej ostaje drugi nakon ovog poraza sa 52 boda, Nant je sada sa 15 bodova manje na 10. mestu na tabeli.Nemanja Radonjić nije bio u timu Marseja, zbog operacije koju je nedavno obavio kako bi rešio problem sa preponama.