Liga 1 - Marsej apsolvirao Bordo

Domaći su ekspresno stigli do vođstva. Tovan prelepim golom donosi 1:0 već u petom minutu. Isti igrač je pak ubrzo i promašio penal, Kostil sjajno čita ofanzivca Marseja u 14. minutu.Ben Arfa postiže gol za izjednačenje, ali njegov gol ne važi - posle VAR pregleda ustanovljen je ofsajd Francuza.U drugom poluvremenu Marsej za deset minuta stiže do 3:0. Prvo je Amavi glavom pogodio za 2:0 u 54. minutu da bi defanzivac Bordoa Pablo u 64. minutu postigao autogol za 3:0 u korist Marseja.Žirondinci stižu do utešnog pogotka preko Džoša Maje, bivši igrač Sanderlenda pogađa u 84. minutu za konačnih 3:1.Nemanja Radonjić (Marsej) i Vukašin Jovanović (Bordo) nisu upisali minute na večerašnjem meču.