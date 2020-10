Liga 1 - Lens je hit Francuske, pao i Sent Etjen!

Lens nastavlja sa dobrim rezultatima po povratku iz Lige 2. Sent Etjen bez šansi sa dva crvena kartona, Lens stiže do trinaestog boda (2:0).



Domaći su već u 14. minutu dobili veliku prednost.



Kolodžijezdžak pravi penal i posle VAR konsultacije dobija i direktan crveni karton. Kakuta ovo ne maši, Lens vodi sa 1:0 od petnaestog minuta.



Ubrzo domaći stižu i do drugog pogotka, ali gol Medine je ubrzo i poništen zbog ofsajd pozicije. Sotoća je do kraja prvog dela igre imao još dve šanse, ali rezultat ostaje 1:0.



U nastavku nervozna igra "zelenih", Kazri u 64. minutu dobija direktan crveni karton - Sent Etjen ostaje sa devetoricom na terenu.



Domaći to koriste u 82. minutu, Maurisio odlično centrira iz kornera Sotoća ovaj put postiže gol za 2:0 i novi trijumf.

