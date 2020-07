Lids sve bliži tituli i Premijer ligi!

Izjednačeno prvo poluvreme, nije bilo golova, ali su gosti u drugom dodali gas i to im se isplatilo u samom finišu.Igrao se 89. minut kada je nakon dobre akcije po levoj strani lopta stigla do Ernandeza, koji je na 10ak metara od gola "Labudova" uspeo da se namesti na udarac, potom i da jako precizno šutira i da od stative smesti loptu u mrežu domaćina za 0:1 Do kraja nije bilo promene rezultata, nakon 43 odigrana kola Lids je prvi na tabeli sa 84 osvojena boda, tri više od Vest Broma i šest od trećeplasiranog Brentforda.Na korak su od plasmana u Premijer ligu, a veoma su blizu i osvajanja titule u Čempionšipu.