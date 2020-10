Licemerni Bartomeu pomerio sve granice svog bezobrazluka!

Hosep Marija Bartomeu NEĆE napustiti mesto predsednika Barselone, pošto je to odbio opet uz nikad smešnije obrazloženje - zdravlje glasača je najvažnije i ne želi da rizikuje bilo kakvo glasanje...



Da krenemo redom - prvi put u istoriji kluba, sakupljen je dovoljan broj potpisa o izglasavanju nepoverenja jednoj upravi i sada se već neko vreme čeka drugi krug u kom bi Bartomeu sigurno "pao".



Ipak, predsednik Barse ima novi način da pokuša da se spasi. On je danas uputio zvaničnu molbu za OTKAZIVANJE, a ne odlaganje glasanja, usled pandemije jer je "zdravlje Katalonaca na prvom mestu".



Sramni Bartomeu je u svom dopisu Vladi Katalonije koji je lično potpisao, podsetio da je tokom pandemije živote izgubilo čak 800 članova kluba i da on ne želi da stavi glasanje ispred zdravlja građana Barselone.



Zašto je ovo toliko smešno i tragikomično i bukvalno nestvarno?!



Pa, verovali ili ne, istovremeno dok uprava Barselone zahteva otkazivanje ili makar pomeranje glasanja, šalje dopise na adresu UEFA da na mečevima Lige šampiona može da prisustvuje 30.000 ljudi, odnosno oko trećine ukupnog kapaciteta stadiona Kamp Nou!



Novinari, navijači, insajderi, forumi, navijačke grupe su na društvenim mrežama bukvalno u šoku da je moguće da u razmaku od svega nekoliko dana isti ljudi, pod istim argumentima najpre traže da se dopusti ulazak 30.000 ljudi na stadion, a potom da se otkaže glasanje o nepoverenju uprave, pod izgovorom da je "zdravlje ljudi koji bi došli na stadion da glasaju najvažnije".











Bartomeu je bio primoran da danas održi sastanak sa članovima uprave, od kojih je čak troje njih ponudilo momentalne ostavke uz napomenu da je najbolji trenutak da sada odu. Bartomeu je odbio uz napomenu da želi da sačeka zvanični dopis vlade Katalonije o nemogućnosti da se glasanje pomeri.







''Ponavljam vam da nikada nisam razmišljao o ostavci. Mislim da sam predsednik koji je doneo najviše trofeja Barseloni u njenoj istoriji, a to dovoljno govori o načinu na koji vodim klub. Jednostavno smatram da nemam valjan razlog da bih dao ostavku", rekao je Bartomeu i nastavio:







"Otkad su glasovi na referendumu proglašeni validnim, mi smo počeli da preduzimamo mere kako bi se glasanje održalo. Obećali smo da će glasanje trajati dva dana zbog virusa COVID-19 i sigurnosnih mera.



Kako bi uspeli da održamo izbore, moramo za to dobiti dozvolu za održavanje istih od državnih vlasti zbog situacije u kojoj se trenutno nalazimo.



Poslali smo upit vladi Katalonije kako bi glasanje održali 15. ili 16. novembra, od njih smo dobili negativan odgovor.



Znamo da se nalazimo u teškim okolnostima. Ipak, naš cilj je da su svi naši članovi dobro i da svi mogu jednako da glasaju. Na nama je sada da sačekamo odluku vlade Katalonije", rekao je danas Bartomeu, koji se prvi put oglasio 20 dana nakon što je poznato da je prikupljen dovoljan broj glasova.



















Da prevedemo - od 7. oktobra je poznato da je sakupljeno i više nego dovoljno glasova za drugi krug i smenu uprave. Po klupskom statutu ono mora da se održi najkasnije do 1. ili 2. novembra. Bartomeu je DANAS poslao dopis o otkazivanju ili da dobije dodatnih 15 dana da je organizuje bezbedno glasanje.







Na konferenciji za medije nije odgovarao na pitanja, španski mediji prenose da se gubio, da je mešao činjenice i da je pokušao da prebaci celu ovu priču na zdravlje glasača, bez obrazloženja zašto je čekao čak 20 dana pa da tek onda pošalje dopis o pomeranju ili otkazivanju.





Sada je zapravo prebacio sve na Vladu Katalonije, od koje zavisi da li će biti glasanja, odnosno "da li oni misle na glasače isto koliko i uprava Barselone".







Vršilac dužnosti predsednika Vlade Katalonije danas je samo kratko objavio za medije:





"Glasanje može da se održi uz mere koje su propisane i koje su odavno utvrđene, ne znamo zašto su ovoliko čekali da pošalju dopis o pomeranju ili otkažu, kada je to suprotno statutu. Postoje svi uslovi da se drugi krug održi 1. i 2. novembra, kao što je odavno propisano po zakonu", rekao je on.







Bartomeu je pokušao u "pet do 12" da sačuva još koji mesec svoje funckije kako bi prikrio sve prljavštine koje godinama radi.







Novi sastanak je zakazan za sredu, do kada će uprava kluba dobiti zvanični odgovor Vlade Katalonije o održavanju glasanja o nepoverenju i smeni uprave.







Utisak je da bi onda Bartomeu mogao da podnese ostavku pod parolom da ne želi da bude predsednik koji je ugrozio zdravlje Katalonaca, te da je to jedini i "humani" razlog, a ne što svi već mesecima žele da ga proteraju. Od igrača pa do svih navijača...