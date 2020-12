Levante bolji od Betisa u goleadi, Malbašićev Kadiz bez pobede kod kuće

U okviru 16. kola španske Primere nije bilo pobednika u duelu Kadiza i Valjadolida, 0:0.



Statistika kaže da je bilo svega tri šuta u okvir gola, pa je jasno da će biti brzo zaboravljena.



Vredno pomena jeste da je za Kadiz danas igrao i Filip Malbašić, ušao je umesto Negreda u 84. minutu.



U drugom meču dana nadoknađeno je ono što nismo videli u prvom, bilo je golova na pretek.



Levante je savladao Betis rezultatom 4:3 (3:1).



Duarte je već u 2. minutu doveo domaće u prednost, a onda je Mandi izjednačio u 12.



Ipak, do kraja poluvremena Morales u 22. i 24. minutu postiže dva gola za prednost domaćih od 3:1. Kada je Rožer postigao gol u 55. minutu za 4:1 mnogi su pomislili da je pobednik rešen, ali nije bilo baš tako.



Nakon što je štoper Rober dobio crveni karton, gosti su golovima Kanalesa u 78. i 86. minutu stigli do 4:3. No, to je bilo sve od njih za danas.



Nemanja Radoja je danas odigrao svih 90 minuta za Levante.





